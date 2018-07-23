Сальдированная прибыль псковских предприятий за первые пять месяцев года превысила 3,7 млрд рублей

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) псковских организаций за январь-май 2018 года составил 3 млрд 717 млн 557 тыс. рублей, сообщает Псковстат. При этом прибыльные организации получили 4 млрд 928 млн 648 тыс. рублей прибыли, а убыточные — 1 млрд 211 млн 091 тыс. рублей убытка. Общая сальдированная прибыль псковских организаций сократилась на 27,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Самой прибыльной отраслью вновь стало сельское хозяйство: организации этого направления получили сальдированную прибыль в размере 2 млрд 747 млн 992 тыс. рублей. Самым убыточным направлением стала транспортировка и хранение: здесь псковские фирмы получили сальдированный убыток в размере 96 млн 681 тыс. рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».