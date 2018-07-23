Бибилов: журналисты ответственны за каждое опубликованное слово

ЦХИНВАЛ, 23 июл — Sputnik . Глава югоосетинской республики Анатолий Бибилов поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, отметив важность СМИ в общественной, политической, культурной и социальной жизни, сообщает пресс-служба президента.

"Представители средств массовой информации, журналисты, вы осуществляете право граждан на получение открытой и объективной информации, формируете общественное мнение и отстаиваете интересы своих читателей", — говорится в поздравлении Бибилова.

Президент также подчеркнул ответственность журналистов за каждое слово, произнесенное в эфире или напечатанное на газетной полосе.

"Очень важно, чтобы журналистское перо было не только острым, но и объективным, а со страниц газет, телеэкрана звучала искренняя любовь к республике, стремление сделать нашу жизнь лучше", — добавил Бибилов.