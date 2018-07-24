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Малошумные лифты с возможностью видеосвязи с диспетчером начали устанавливать в жилых домах Москвы
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Малошумные лифты с возможностью видеосвязи с диспетчером начали устанавливать в жилых домах Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
«АО «Мослифт» включился в реализацию программы «Умный квартал». В трех подъездах дома номер 13 по ул. Новомарьинская (район Марьино) заменят шесть лифтов на современные малошумные модели «Стриж», которые разработаны и изготовлены АО «Мослифт». Уже заменено три лифта — по одному в каждом подъезде», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на панели управления в кабинах новых лифтов установлены видеокамера и монитор диагональю восемь дюймов, на котором отображаются параметры работы: направление движения, грузоподъемность, прохождение этажей.
«Отличительная особенность модели «Стриж» — наличие видеосвязи между пассажиром и объединенной диспетчерской службой (ОДС). Если лифт по какой-то причине остановится, то при нажатии пассажиром кнопки «Связь с диспетчером» появится видеосвязь. Возможность не только слышать диспетчера, но и видеть его на экране поможет пассажиру чувствовать себя комфортно. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями», — отметили в комплексе городского хозяйства.
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