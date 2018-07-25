«Водитель, ты судак»: на Куршской косе двое мужчин заехали в море на квадроцикле

В посёлке Рыбачьем на Куршской косе двое мужчин катались по дюнам и пляжу на квадроцикле, периодически транспорт заезжал в море. Об этом «Клопс» рассказал очевидец.

По его словам, водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. Они распивали напитки прямо во время движения, пустую тару выбрасывали на пляж, а квадроцикл петлял между отдыхающими.

"Угомонились только после замечания с нашей стороны и угрозы вызвать патруль", — рассказывает очевидец.

О том, куда можно пожаловаться на водителей, разъезжающих по пляжам, можно прочитать здесь.