Мастер-классы и дегустация: в субботу на Куршской косе пройдёт праздник мёда

На Куршской косе пройдёт праздник мёда. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

Ежегодный праздник «Лиепа» состоится 28 июля. Мероприятия будут проходить с 12:00 до 16:00 на территории музейного комплекса национального парка (на 14,7-м км косы).

В праздничной программе:

— мастер-классы и сувенирные ряды на ремесленной стороне (гончарное дело, ткачество, обработка янтаря, резьба по дереву, кожевенное дело);

— мастер-класс по изготовлению рамок, медовые ряды и демонстрация улья, в 15:00 — медокачка и дегустация свежего мёда;

— путешествие в эпоху викингов в музее «Древняя Самбия» (интерактивные программы в 12:30 и в 13:30 — вход свободный), гадание на рунах и мастерская травницы;

— голоса Священной рощи: с 12:00 до 12:30 танцевально-песенное выступление творческого коллектива «Уголок России» (пос. Грачёвка), с 13:20 до 13:50 — программа «Переплетение традиций» от экспериментального фольклорного коллектива «Летавица»;