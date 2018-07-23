Ещё
Мастер-классы и дегустация: в субботу на Куршской косе пройдёт праздник мёда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мастер-классы и дегустация: в субботу на Куршской косе пройдёт праздник мёда 

Клопс.Ru 1 час назад
На Куршской косе пройдёт праздник мёда. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.
Ежегодный праздник «Лиепа» состоится 28 июля. Мероприятия будут проходить с 12:00 до 16:00 на территории музейного комплекса национального парка (на 14,7-м км косы).
В праздничной программе:
— мастер-классы и сувенирные ряды на ремесленной стороне (гончарное дело, ткачество, обработка янтаря, резьба по дереву, кожевенное дело);
— мастер-класс по изготовлению рамок, медовые ряды и демонстрация улья, в 15:00 — медокачка и дегустация свежего мёда;
— путешествие в эпоху викингов в музее «Древняя Самбия» (интерактивные программы в 12:30 и в 13:30 — вход свободный), гадание на рунах и мастерская травницы;
— голоса Священной рощи: с 12:00 до 12:30 танцевально-песенное выступление творческого коллектива «Уголок России» (пос. Грачёвка), с 13:20 до 13:50 — программа «Переплетение традиций» от экспериментального фольклорного коллектива «Летавица»;
— мастерская древодела при Музее русских суеверий Михаила Семёнова.
Клопс.Ru: последние новости
Густой чёрный дым: под Правдинском из-за вспышки АЧС массово уничтожают свиней Калининградец заплатит 18 млн рублей за незаконную рубку 100-летних дубов Под Балтийском погиб калининградец, которого унесло в море отбойным течением
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор497
Дачники будут жить по новым правилам
Украина приготовилась перехватывать российские корабли117
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России124
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение