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Бутовчане приняли участие в фестивале «Спасская башня»
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Бутовчане приняли участие в фестивале «Спасская башня» 

MosDay.ru 1 час назад
Фестиваль недавно с успехом прошел в Воронцовском парке. Участники программы «Московское долголетие» на базе Центра культуры и досуга «Эврика-Бутово» отлично выступили на фестивале в танцевальной программе. Также бутовчане в рамках фестиваля поддержали марафон «Бег мира» — смогли пробежать несколько символических километров по парку и, таким образом, присоединиться к акции, которая с большим успехом проходит и в России, и в других странах мира.. Жители Северного Бутова приняли участие в фестивале «Спасская башня». Участники программы по танцам «Московское долголетие» на базе Центра культуры и досуга «Эврика-Бутово» отлично выступили на фестивале. Об этом рассказывается на сайте учреждения. Фестиваль проходил в Воронцовском парке и собрал тысячи активных пенсионеров. С огромным удовольствием танцевальные пары кружили в вальсе, танцевали фокстрот и другие быстрые и медленные танцы танцы. Жители Северного Бутова показали, как хорошо они научились танцевать за время существования программы «Московское долголетие».. Участники программы «Московское долголетие» успешно выступили на фестивале. На фестивале «Спасская башня» выступили пенсионеры занимающиеся танцами на базе Центра культуры и досуга «Эврика-Бутово». С огромным удовольствием танцевальные пары кружили в вальсе, танцевали фокстрот и другие быстрые и медленные танцы. Жители Северного Бутова показали, как хорошо они научились танцевать за время существования программы «Московское долголетие».
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