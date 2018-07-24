Бутовчане приняли участие в фестивале «Спасская башня»

MosDay.ru: последние новости

Жителям Подмосковья рассказали, как с 1 августа получить льготу на проезд в ж/д транспорте

Смертность от онкозаболеваний снизилась в Подмосковье за последние пять лет

Пожар в торговых павильонах у станции Монино не нарушил график движения подмосковных электричек