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В Тюмени за хищения и невыплаты зарплат судят экс-директора племенного завода
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В Тюмени за хищения и невыплаты зарплат судят экс-директора племенного завода 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени в суд передано уголовное дело о хищениях на племенном заводе «Тополя» и невыплате зарплат его работникам.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, бывший руководитель унитарного предприятия обвиняется по нескольким статьям УК РФ: «присвоение денежных средств с использованием своего служебного положения» и «злоупотребление должностными полномочиями», «частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
«В настоящее время причиненный работникам ущерб возмещен, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Согласно материалам дела, с мая 2014 по март 2015 директор ФГУП ПЗ «Тополя» систематически выплачивал себе необоснованные денежные премий и вознаграждения, похитив у предприятия более 529 тысяч рублей. Кроме того, с 2014 по 2016 год обвиняемый по заниженной стоимости реализовывал разводимый скот, лишив завод ремонтного молодняка на воспроизводство основного стада и причинив ущерб более чем на 3,8 миллиона рублей. В 2016 году он не выплатил заработную плату 106 работникам предприятия. Общая сумма долга по зарплате составила более 3 миллионов рублей.
Фото: Евгений Поторочин/«ФедералПресс»
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