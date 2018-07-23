В Тюмени за хищения и невыплаты зарплат судят экс-директора племенного завода

Тюмени в суд передано уголовное дело о хищениях на племенном заводе «Тополя» и невыплате зарплат его работникам.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, бывший руководитель унитарного предприятия обвиняется по нескольким статьям УК РФ : «присвоение денежных средств с использованием своего служебного положения» и «злоупотребление должностными полномочиями», «частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

«В настоящее время причиненный работникам ущерб возмещен, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, с мая 2014 по март 2015 директор ФГУП ПЗ «Тополя» систематически выплачивал себе необоснованные денежные премий и вознаграждения, похитив у предприятия более 529 тысяч рублей. Кроме того, с 2014 по 2016 год обвиняемый по заниженной стоимости реализовывал разводимый скот, лишив завод ремонтного молодняка на воспроизводство основного стада и причинив ущерб более чем на 3,8 миллиона рублей. В 2016 году он не выплатил заработную плату 106 работникам предприятия. Общая сумма долга по зарплате составила более 3 миллионов рублей.