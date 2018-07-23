Водитель «Яндекс. Такси» до смерти избил мужчину в ЮАО

Сотрудники столичного уголовного розыска задержали водителя «Яндекс. Такси», подозреваемого в убийстве клиента. Мужчина сам пришел в полицию с повинной. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах

Инцидент произошел 15 июля на Каширской шоссе. Таксист набросился с кулаками на пассажира, после того как тот покинул салон машины, а затем, бросив его на дороге, скрылся с места происшествия.

Через некоторое время 30-летнего потерпевшего обнаружили проезжающие мимо автомобилисты. Они вызвали медиков и мужчина был госпитализирован в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у него открытый перелом черепа и отек головного мозга. После четырехдневной безрезультатной борьбы за жизнь потерпевший скончался.

В тот же в отдел полиции по району Москворечье-Сабурово обратился водитель такси. Он рассказал, как бил погибшего мужчину. Однако причина, по которой у них завязалась ссора, пока не известна.

Следствием в отношении таксиста возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Обстоятельства инцидента уточняются.