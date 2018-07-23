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Водитель «Яндекс. Такси» до смерти избил мужчину в ЮАО
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Водитель «Яндекс. Такси» до смерти избил мужчину в ЮАО 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники столичного уголовного розыска задержали водителя «Яндекс. Такси», подозреваемого в убийстве клиента. Мужчина сам пришел в полицию с повинной. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 15 июля на Каширской шоссе. Таксист набросился с кулаками на пассажира, после того как тот покинул салон машины, а затем, бросив его на дороге, скрылся с места происшествия.
Через некоторое время 30-летнего потерпевшего обнаружили проезжающие мимо автомобилисты. Они вызвали медиков и мужчина был госпитализирован в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у него открытый перелом черепа и отек головного мозга. После четырехдневной безрезультатной борьбы за жизнь потерпевший скончался.
В тот же в отдел полиции по району Москворечье-Сабурово обратился водитель такси. Он рассказал, как бил погибшего мужчину. Однако причина, по которой у них завязалась ссора, пока не известна.
Следствием в отношении таксиста возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Обстоятельства инцидента уточняются.
Мужчина в Хабаровском крае убил и расчленил свою собутыльницу. Отрезав у жертвы голову, руки и ноги, он вынес их на ближайшую помойку.
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