В ответе за каждый рубль

Работать, когда ты не уверен в завтрашнем дне и завтрашних платежах, очень сложно. А потребители в любом случае ждут, что в квартирах и офисах у них будет тепло и светло независимо от состояния расчётов одной компании с другой.

В пятёрку лучших компаний, названных «Надёжными партнёрами», вошло нижегородское АО «Теплоэнерго». АО номинировала крупная энергетическая компания — гарантирующий поставщик электроэнергии в Нижегородском регионе. Теплоэнергетиков наградили в Москве