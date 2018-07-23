В ответе за каждый рубль 

Работать, когда ты не уверен в завтрашнем дне и завтрашних платежах, очень сложно. А потребители в любом случае ждут, что в квартирах и офисах у них будет тепло и светло независимо от состояния расчётов одной компании с другой.
Неслучайно комитет по экономической политике Совета Федерации, Федеральная антимонопольная служба, «Некоммерческое партнёрство Совет рынка» и Министерство энергетики РФ поддержали российскую акцию «Надёжный партнёр», выбрав самые ответственные и дисциплинированные компании. Акция нацелена на то, чтобы формировать и развивать партнёрские отношения поставщиков и потребителей топливно-энергетических ресурсов и услуг ЖКХ.
В пятёрку лучших компаний, названных «Надёжными партнёрами», вошло нижегородское АО «Теплоэнерго». АО номинировала крупная энергетическая компания — гарантирующий поставщик электроэнергии в Нижегородском регионе. Теплоэнергетиков наградили в Москве.
— Безусловно, нам приятно получить высокую оценку от партнёров, — говорит генеральный директор АО Александр Котельников. — Мы убеждены, что своевременные расчёты между поставщиками и потребителями — основа надёжного и качественного энергоснабжения. Они способствуют развитию отрасли. Мы и дальше готовы вместе двигать энергетику вперёд.