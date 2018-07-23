«Газпром нефть» может продать свои зрелые месторождения в ЯНАО

В понедельник газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на источники, что «Газпром нефть» рассматривает продажу зрелых месторождений Муравленковской группы в Ямало-Ненецком автономной округе , включая Средне-Итурский участок. Для этого в апреле из «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» было выделено ООО «Нефтегазодобывающее управление „Муравленковскнефтегаз“, отмечала газета.

»Для повышения эффективности своей деятельности компания на регулярной основе ведет работу по оптимизации портфеля добычных активов. В рамках этой работы мы выделили ряд активов, в том числе Средне-Итурское, относящихся к категории зрелых месторождений и имеющих ограниченный потенциал роста добычи", — сообщили в компании.

В «Газпром нефти» отметили, что в настоящее время компания проводит оценку различных вариантов — как повышения эффективности разработки зрелых месторождений собственными силами, так и возможность их продажи и реинвестирования полученных средств в проекты компании с более высокой рентабельностью.

"Поскольку процесс пока еще находится на самом раннем этапе, говорить о каких-либо результатах и выводах преждевременно", — также сообщили в компании.