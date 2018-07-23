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«Газпром нефть» может продать свои зрелые месторождения в ЯНАО
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«Газпром нефть» может продать свои зрелые месторождения в ЯНАО 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. "Газпром нефть" не исключает продажи своих зрелых активов Муравленковской группы месторождений, в том числе Средне-Итурского участка, с целью оптимизации портфеля добычных активов, сообщили РИА Новости в пресс-службе нефтяной компании.
В понедельник газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на источники, что «Газпром нефть» рассматривает продажу зрелых месторождений Муравленковской группы в Ямало-Ненецком автономной округе, включая Средне-Итурский участок. Для этого в апреле из «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» было выделено ООО «Нефтегазодобывающее управление „Муравленковскнефтегаз“, отмечала газета.
»Для повышения эффективности своей деятельности компания на регулярной основе ведет работу по оптимизации портфеля добычных активов. В рамках этой работы мы выделили ряд активов, в том числе Средне-Итурское, относящихся к категории зрелых месторождений и имеющих ограниченный потенциал роста добычи", — сообщили в компании.
В «Газпром нефти» отметили, что в настоящее время компания проводит оценку различных вариантов — как повышения эффективности разработки зрелых месторождений собственными силами, так и возможность их продажи и реинвестирования полученных средств в проекты компании с более высокой рентабельностью.
"Поскольку процесс пока еще находится на самом раннем этапе, говорить о каких-либо результатах и выводах преждевременно", — также сообщили в компании.
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