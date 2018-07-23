Волонтеры Каменска-Уральского включились в реализацию проектов благоустройства городской среды

В одном из дворов Каменска-Уральского заработал после реставрации старый фонтан, простоявший после отключения в полуразрушенном состоянии около десяти лет. Восстановить его удалось общими усилиями местных властей и волонтеров из фонда патриотического воспитания молодежи «Рубикон» по инициативе старшеклассников из школы №40.

Фонтан, получивший среди горожан название «Слоненок», расположен во дворе Центра жилищного строительства, объединяющего многоквартирные дома по улицам Аллюминиевой, Строителей и Исетской. Он был построен в 1955 году, работал в советское время и позже, но всегда с большими перерывами. В 2008 году из-за разрушения фонтан перестал функционировать.

Реставрацию самой скульптуры — слоненка — выполнил екатеринбургский скульптор Борис Рыжков. Чашу фонтана отремонтировали добровольцы из фонда «Рубикон». Далее к арт-объекту был проложен водопровод и подведено электричество, силами взрослых и детей из окрестных домов благоустроена прилегающая к нему территория.

«Благотворители и волонтеры показали пример, как всем вместе можно изменить городскую среду. Открытие фонтана — первый шаг и весомая мотивация собственников многоквартирных домов к участию в государственной программе «Формирование комфортной городской среды», — считает глава города Алексей Шмыков.

Праздник в честь открытия отреставрированного фонтана собрал более 500 горожан. Они выразили искреннюю благодарность всем, кто принял участие в восстановлении фонтана и отметили, что это событие вселяет веру в позитивные перемены. Жители двора с фонтаном намерены теперь попасть региональную программу благоустройства и сделать свою территорию еще более красивой, современной и уютной.