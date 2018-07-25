Ещё
Скворцова назвала число больничных мест для пациентов с онкологией в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скворцова назвала число больничных мест для пациентов с онкологией в России 

РИА Новости 1 час назад
БАЛАШИХА, 25 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в России всего насчитывается 37 тысяч больничных мест для пациентов с онкологией, это количество вполне соответствует международным стандартам.
"На сегодняшний день, а в стране 96 онкологических диспансеров, общее количество коек превышает 37 тысяч, это лучше рекомендуемых международных показателей", — сказала Скворцова в среду на совещании у премьера Дмитрия Медведева о развитии онкологической помощи.
По словам министра, таким образом, система здравоохранения готова оперативно назначать лечение пациентам, которым диагностировали онкологическое заболевание. Ранняя диагностика, напомнила Скворцова, один из важнейших факторов успеха в борьбе с раком.
Министр также отметила, что имеющиеся региональные онкологические центры и онкологические отделения многопрофильных больниц предлагается модернизировать и оснастить современным оборудованием по перечню, предложенному федеральным центром.
"Мы предложили всем регионам 146 позиций оборудования, включая все тяжелое необходимое оборудование, включая радиологическое, и по этому перечню будет проходить переоснащение", — сказала Скворцова.
Последние новости
Набравший 400 баллов по ЕГЭ, получил еще 100 на экзамене в МГУ "Бессмертный русский": американцев поразило видео с трюком сталевара В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след178
Крымский мост начал отделяться от Крыма579
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске56
Россия пригрозила Грузии силой235
Заявление Лолиты грозит международным скандалом293
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение