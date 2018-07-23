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В Омске девять лет не могут достроить дом на Космическом проспекте
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В Омске девять лет не могут достроить дом на Космическом проспекте 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Омские власти обсудили достройку домов, куда вложили деньги обманутые дольщики. Сегодня, 23 июля, в правительстве Омской области прошло совещание. Речь шла о ряде домов.
Например, здание на Куйбышева, 113 фактически достроено. Для ввода в эксплуатацию застройщик должен предоставить акты технической готовности и присоединения сетей, а также устранить замечания, полученные от Госстройнадзора. Его бесплатно подключат системе водоснабжения и водоотведения. Осталось выполнить техусловия подключения к сетям теплоснабжения от АО «Омск РТС». Зампред регионального правительства Сергей Фролов пообещал, что дом будет введен в эксплуатацию 12-15 августа.
Также практически удалось достроить долгострой на проспекте Космическом, 20/7. Компания «Оптимум-Строй» начала возводить дом в 2009 году, но быстро обанкротилась. Недострой стал собственностью ЖСК «Наш дом». В 2015 году региональный Минстрой включил его в список проблемных домов. Сейчас дом практически сдан, однако остались долги, которые дольщикам предстоит выплатить. Финансовые споры уже стали причиной смены председателя ЖСК.
Напомним, всего в Омске не достроено около 30 объектов, в которые вложились обманутые дольщики.
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