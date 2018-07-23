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21 июля в Сквере Защитников московского неба в Южном Бутове состоялась памятная акция о событиях 1941 года
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21 июля в Сквере Защитников московского неба в Южном Бутове состоялась памятная акция о событиях 1941 года 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Главным участником мероприятия стала Валентина Владимировна Бояршинова — почетный житель Южного Бутова, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., служившая в 329-м зенитно-артиллерийском полку, который защищал небо Москвы в те годы. Об этом сообщается на сайте храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове.
К собравшимся на митинг обратился со словом настоятель храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове игумен Дамиан (Залетов), который посетил памятное мероприятие вместе с помощником по патриотической работе, почетным жителем Южного Бутова, Рудольфом Леонидовичем Штафом.
С приветственным словом обратился организатор мероприятия Антон Семенович Никулин — заместитель директора школы № 1161, председатель Краеведческо-экологического общества «Бутово» Союза краеведов России.
Далее выступила Эльвира Николаевна Слесуратина председатель комиссии «Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района Южное Бутово» по патриотическому воспитанию.
В памятной акции и возложении цветов приняли участие ветераны и жители района Южное Бутово, а также военнослужащие и офицеры ПВО Москвы.
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