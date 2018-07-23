Дамаск назвал эвакуацию Израилем «Белых касок» преступной операцией 

В дипломатическом ведомстве САР заявили, что операция Израиля по эвакуации активистов «Белых касок» была преступлением. Эти слова прозвучали в эфире сирийского национального агентства САНА.
— Операция, проведенная Израилем и его подчиненными, преступна, она выявила истинный характер так называемых «Белых касок», об опасности которых Сирия предупреждала, — говорится в МИД.
Дипломаты также возложили ответственность за эти действия на США, Великобританию, Канаду, Германию и Иорданию. Из этого заявления следует, что эти страны занимаются поддержкой террористов в Сирии.
Накануне израильская армия вывезла из зоны боевых действий 800 человек, которые связаны организацией «Белые каски». Активистов и членов их семей доставили в Иорданию. Сама операция попала на видео, которое публиковал Пятый канал.