Ещё
Дамаск назвал эвакуацию Израилем «Белых касок» преступной операцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дамаск назвал эвакуацию Израилем «Белых касок» преступной операцией 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В дипломатическом ведомстве САР заявили, что операция Израиля по эвакуации активистов «Белых касок» была преступлением. Эти слова прозвучали в эфире сирийского национального агентства САНА.
— Операция, проведенная Израилем и его подчиненными, преступна, она выявила истинный характер так называемых «Белых касок», об опасности которых Сирия предупреждала, — говорится в МИД.
Дипломаты также возложили ответственность за эти действия на США, Великобританию, Канаду, Германию и Иорданию. Из этого заявления следует, что эти страны занимаются поддержкой террористов в Сирии.
Накануне израильская армия вывезла из зоны боевых действий 800 человек, которые связаны организацией «Белые каски». Активистов и членов их семей доставили в Иорданию. Сама операция попала на видео, которое публиковал Пятый канал.
Пятый канал: последние новости
В Петербурге сняли на видео рукоблуда, которого очень возбуждают входные двери Стало известно, в чем обвиняют арестованного сотрудника ЦНИИмаш В любой ситуации переводчик Google стал предсказывать конец света
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор500
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли118
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России126
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение