Дамаск назвал эвакуацию Израилем «Белых касок» преступной операцией

В дипломатическом ведомстве САР заявили, что операция Израиля по эвакуации активистов «Белых касок» была преступлением. Эти слова прозвучали в эфире сирийского национального агентства САНА

— Операция, проведенная Израилем и его подчиненными, преступна, она выявила истинный характер так называемых «Белых касок», об опасности которых Сирия предупреждала, — говорится в МИД

Великобританию, Канаду, Германию и Дипломаты также возложили ответственность за эти действия на США Иорданию . Из этого заявления следует, что эти страны занимаются поддержкой террористов в Сирии.

Накануне израильская армия вывезла из зоны боевых действий 800 человек, которые связаны организацией «Белые каски». Активистов и членов их семей доставили в Иорданию. Сама операция попала на видео, которое публиковал Пятый канал.