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Судовладелец погасил долги по зарплате перед экипажем танкеров в Азове и Ростове
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Судовладелец погасил долги по зарплате перед экипажем танкеров в Азове и Ростове 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Турецкая компания-судовладелец после вмешательства транспортной прокуратуры полностью погасила долги по зарплате экипажам двух танкеров, находящихся в портах Азова и Ростова-на-Дону на общую сумму более 6 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры в среду.
В знак протеста против невыплаты зарплаты моряки ранее проводили голодовку.
"В ходе проверки установлено, что работодателем Palmali Gemicilik Ve Acentelik A. S. членам экипажа двух судов не выплачивалась заработная плата. В рамках надзорных мероприятий истребованы документы, опрошены члены экипажа. После вмешательства транспортной прокуратуры задолженность заработной платы членам экипажа танкеров в размере свыше 6 млн рублей погашена в полном объеме", — сообщили в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал, что голодовку из-за долгов по зарплате со стороны турецкой компании Palmali объявил экипаж судна «Риройл-5» под флагом Мальты, которое стоит на рейде в порту Азов. По данным «Азово-Донского профсоюзного комитета плавсостава» Российского профсоюза моряков, зарплату не выплачивали морякам еще трех судов компании Palmali — «Риройл-3», «Адриатик Маринер» и «Риройл-2». В понедельник сообщалось, что моряки, объявившие голодовку, получили причитающиеся им средства и прекратили акцию протеста.
Также отмечалось, что среди членов экипажа — граждане России и Азербайджана.
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