Проектировщик ЖД-подхода к Крымскому мосту взыскал 20 млн рублей за ошибку

Деньги взысканы за сфальсифицированные лабораторные исследования.

Их должна была проводить субподрядная организация ООО «Крымсетьэнергопроект». Однако, как установил арбитражный суд города Санкт-Петербурга Ленобласти , исследования на самом деле не проводились. В результате подрядчику — проектировщику ЖД-моста АО «Ленпромтранспроект», выступившему в суде истцом, пришлось переделывать документацию, поданную субподрядчиком, исправлять ошибки и проводить необходимые исследования. Об этом сообщает ТАСС.

Свои убытки истец оценил в 20 млн рублей. Суд удовлетворил это требование и постановил взыскать с ответчика данную сумму в пользу истца, и дополнительно — 2 млн неустойки. Таким образом, ООО «Крымсетьэнергопроект» выплатит 22 млн рублей.