Вешняковцы смогут воспользоваться участком СВХ от ш. Энтузиастов до МКАД уже осенью

Как сообщил первый заместитель руководителя столичного Департамента строительства Петр Аксенов порталу stroi.mos.ru , движение автотранспорта по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) от шоссе Энтузиастов до МКАД рассчитывают запустить уже ко Дню города, который в этом году отмечается 8 сентября.

Он уточнил, что данный отрезок соединит практически все основные шоссе восточной и северо-восточной части города. В рамках этого этапа строительства предусмотрено возведение 12 км дорог, 6 эстакад, свыше 4,5 км съездов и подъездных дорог. Кроме того сюда входит строительство нового пешеходного перехода и реконструкция двух существующих подземных переходов в районе железнодорожных платформ Плющево и Вешняки.

Обе станции относятся к Казанскому направлению МЖД. Платформа Плющево имеет выходы на улицы Маёвок, 1-й Казанский просек и в Кусковский лесопарк, а ж/д станция Вешняки находится у Вешняковского путепровода и имеет выходы на ул. Красный Казанец, ул. Юности и т.д.

П. Аксенов подчеркнул, что все эти работы требовалось выполнять, не мешая деятельности железной дороги. По его словам, этот участок должен быть закончен в сентябре, что станет хорошим подарком ко Дню города для многих жителей Восточного и Юго-Восточного округов.