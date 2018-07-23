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Вешняковцы смогут воспользоваться участком СВХ от ш. Энтузиастов до МКАД уже осенью
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Вешняковцы смогут воспользоваться участком СВХ от ш. Энтузиастов до МКАД уже осенью 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Как сообщил первый заместитель руководителя столичного Департамента строительства Петр Аксенов порталу stroi.mos.ru, движение автотранспорта по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) от шоссе Энтузиастов до МКАД рассчитывают запустить уже ко Дню города, который в этом году отмечается 8 сентября.
Он уточнил, что данный отрезок соединит практически все основные шоссе восточной и северо-восточной части города. В рамках этого этапа строительства предусмотрено возведение 12 км дорог, 6 эстакад, свыше 4,5 км съездов и подъездных дорог. Кроме того сюда входит строительство нового пешеходного перехода и реконструкция двух существующих подземных переходов в районе железнодорожных платформ Плющево и Вешняки.
Обе станции относятся к Казанскому направлению МЖД. Платформа Плющево имеет выходы на улицы Маёвок, 1-й Казанский просек и в Кусковский лесопарк, а ж/д станция Вешняки находится у Вешняковского путепровода и имеет выходы на ул. Красный Казанец, ул. Юности и т.д.
П. Аксенов подчеркнул, что все эти работы требовалось выполнять, не мешая деятельности железной дороги. По его словам, этот участок должен быть закончен в сентябре, что станет хорошим подарком ко Дню города для многих жителей Восточного и Юго-Восточного округов.
Итоговая длина СВХ составит 35 км. Трасса пройдет от дороги Москва — Петербург до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки — Люберцы. Она облегчит транспортную доступность Вешняков и территорий, расположенных за МКАД.
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