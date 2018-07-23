В фитнес-центре ЮЗАО произошел пожар

Вечером, 21 июля, в Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре в здании фитнес-центра на улице Кржижановского.

На момент прибытия пожарных из окон первого этажа здания шёл густой чёрный дым, на 2 и 3 этажах образовалось плотное задымление.

Огнеборцы провели разведку и выяснили, что горит мебель и отделочные материалы на общей площади 20 кв. метров, людей в горящем здании нет.

Огонь был быстро потушен. Пострадавших нет.

По факту пожара проводится проверка.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.