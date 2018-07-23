Минобрнауки предложило учредить ежегодные премии учителям в 200 тыс. руб. за достижения в образовании

Министерство образования и науки РФ предложило ежегодно ко Дню учителя выплачивать 1 тыс. премий педагогам за выдающиеся достижения в области образования, сумма премии составит 200 тыс. руб. Проект указа президента России размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Выплачивать ежегодно, начиная с 2018 г., 1 тыс. премий лучшим учителям за выдающиеся достижения в области образования (в педагогической деятельности) в размере 200 тыс. руб. каждая», — говорится в сообщении.

Как уточняется, премия выплачивается лучшим учителям образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего ‎и среднего общего образования, за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание.

Премии выплачиваются ежегодно ко Дню учителя. Выплата премии осуществляется по результатам конкурса.

Отмечается также, что на участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых являются образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Учитель, получивший премию, сможет повторно участвовать ‎в конкурсе не ранее чем через пять лет.