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Эксперты назвали самые популярные направления полетов в России без багажа
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Эксперты назвали самые популярные направления полетов в России без багажа 

Rambler News Service 1 час назад
Деловые путешественники предпочитают чаще всего тарифы без багажа при перелетах из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи и Воронеж, следует из исследования экспертов агентства делового туризма «Аэроклуб».
Спрос на внутренние перелеты по тарифам, не включающим багаж, вырос в два с половиной раза за последние два года. Доля таких авиабилетов пока составляет не более 4% от числа всех бронирований деловых путешественников по направлениям по России. По международным направлениям без багажа бизнес-туристы летают менее охотно, и в основном — по коротким маршрутам.
Лидерами продаж авиабилетов по тарифам без багажа являются авиакомпании Utair и S7. «Лоукостер «Победа» пока значительно отстает от конкурентов, не пользуясь востребованностью среди деловых путешественников», — говорится в сообщении.
В среднем тарифы без багажа на самых популярных внутренних рейсах на 3 тыс. руб. ниже обычных авиабилетов экономкласса. Разница между безбагажными и традиционными тарифами на международных рейсах может достигать 20%.
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