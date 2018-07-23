Эксперты назвали самые популярные направления полетов в России без багажа

Санкт-Петербург, Деловые путешественники предпочитают чаще всего тарифы без багажа при перелетах из Москвы Сочи и Воронеж, следует из исследования экспертов агентства делового туризма «Аэроклуб».

Спрос на внутренние перелеты по тарифам, не включающим багаж, вырос в два с половиной раза за последние два года. Доля таких авиабилетов пока составляет не более 4% от числа всех бронирований деловых путешественников по направлениям по России . По международным направлениям без багажа бизнес-туристы летают менее охотно, и в основном — по коротким маршрутам.

Лидерами продаж авиабилетов по тарифам без багажа являются авиакомпании Utair S7 . «Лоукостер «Победа» пока значительно отстает от конкурентов, не пользуясь востребованностью среди деловых путешественников», — говорится в сообщении.

В среднем тарифы без багажа на самых популярных внутренних рейсах на 3 тыс. руб. ниже обычных авиабилетов экономкласса. Разница между безбагажными и традиционными тарифами на международных рейсах может достигать 20%.