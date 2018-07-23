Возле прудов «Радуга» восстановлено освещение

Спортивные зоны, расположенные в парке у прудов «Радуга», очень востребованы у местных жителей. Поэтому, как только на данной территории что-то выходит из строя, граждане незамедлительно сообщают об этом.

Так, недавно вешняковец Дмитрий Птицин обратился на портал «Наш город» с сообщением о том, что над футбольным полем и над теннисным кортом перегорели несколько прожекторов. Житель призвал ответственных лиц заменить перегоревшие лампы.