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Возле прудов «Радуга» восстановлено освещение
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Возле прудов «Радуга» восстановлено освещение 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Спортивные зоны, расположенные в парке у прудов «Радуга», очень востребованы у местных жителей. Поэтому, как только на данной территории что-то выходит из строя, граждане незамедлительно сообщают об этом.
Так, недавно вешняковец Дмитрий Птицин обратился на портал «Наш город» с сообщением о том, что над футбольным полем и над теннисным кортом перегорели несколько прожекторов. Житель призвал ответственных лиц заменить перегоревшие лампы.
В ответ на обращение Дмитрия Птицина и.о. директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников отчитался, что по вышеуказанному адресу были выполнены все необходимые работы, в частности была осуществлена переразделка кабельной схемы. В настоящий момент освещение восстановлено и работает в полном объёме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения города Москвы.
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