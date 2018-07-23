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В Вешняках расположены 211 многоквартирных домов
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В Вешняках расположены 211 многоквартирных домов 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Глава управы Сергей Махов разъяснил жителям схему организации жилищно-коммунального хозяйства в нашем районе. В частности, он сообщил, что управление многоквартирными домами в Вешняках осуществляется 37 организациями.
В общей сложности, жилой фонд района включает в себя 211 многоквартирных домов, имеющих суммарно 965 подъездов.
В районе работают четыре управляющие организации: ГБУ «Жилищник района Вешняки», ООО «УМКД», ООО «УК Стройпрактик» и ООО «УК ЖК-Сервис С». Кроме них, свою деятельность осуществляют 2 товарищества собственников жилья и 31 жилищно-строительный кооператив на самоуправлении.
Сергей Махов уточнил, что под управлением ГБУ «Жилищник района Вешняки» находятся 154 многоквартирных дома, на ООО «УК Стройпрактик» возложено управление 20 домами, ООО «УМКД» ведёт три дома, а ООО «УК ЖК-Сервис С» — один.
Глава управы добавил, что в районе есть 122 дворовые территории, общая площадь которых, с учётом парковочных карманов, составляет 2198,7 тыс. кв.м. На балансе также находятся 18 объектов дорожного хозяйства и ТПУ «Выхино».
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