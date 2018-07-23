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Жители Осиново еще раз сказали, что против «мусорного» завода
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Жители Осиново еще раз сказали, что против «мусорного» завода 

Казанский Портал 1 час назад
Сегодня осиновские депутаты должны проголосовать за перевод земель сельхозназначения в земли для строительства мусоросжигающего завода. Местные жители против.
«Весь народ, живущий в Осиново, высказывает свое отрицательное отношение к МСЗ. Мы уверены в том, что каждый депутат, который имеет каплю совести, честности и мужества и хочет себе спокойной жизни, проголосует против МСЗ», — говорится в обращении активистов.
«Мусорный» завод хотят построить в нескольких километрах от казанского микрорайона «Салават Купере». Местные жители боятся такого соседства, но власти республики уверяют, что предприятие безопасное. Недавно татарстанская делегация посетила «мусорный» завод в Люцерне. Гостям показали, как все работает.
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