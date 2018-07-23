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«За МСЗ»: Депутаты Осиновского поселения одобрили изменения в генплан
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«За МСЗ»: Депутаты Осиновского поселения одобрили изменения в генплан 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Депутаты Осиновского сельского поселения на закрытой сессии в совхозе «Майский» 23 июля проголосовали за внесение изменений в генплан поселения.
Участок, выкупленный ранее компанией АГК-2, будет переведен в категорию земель промышленного назначения. В течение пяти дней решение будет опубликовано на сайте поселения, сообщили «АиФ-Казань» в администрации сельсовета. После чего перевод земли из категории сельскохозяйственных в промышленные должен закрепить Кабмин РТ своим постановлением.
За изменения в генплане проголосовали 12 депутатов из 15 (один депутат ранее сложил полномочия, а двое не явились, в том числе депутат Виталий Талов, который был против строительства завода в Осинове).
Ранее на публичных слушаниях жители Осинова вручили главе сельсовета Альберту Салимову 6500 подписей жителей поселка против мусоросжигательного завода и попросили депутатов услышать их мнение.
Между тем, противники строительства завода намерены оспорить это решение в суде. Также они оспаривают через суд территориальную схему обращения с отходами в РТ.
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