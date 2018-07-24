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В Зеленодольском районе Татарстана определили участок для строительства МСЗ
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В Зеленодольском районе Татарстана определили участок для строительства МСЗ 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Реальное время
Власти Осиново в Зеленодольском районе Татарстана заявили о переводе земель сельхозназначения в промзону для строительства мусоросжигательного завода (МСЗ), пишет Inkazan.ru.
Площадь участка составляет 11,3 гектара. Это участок, который птицефабрика «Ак Барс» ранее продала компании-инвестору за 101 тысячу руб. Для начала строительства территорию необходимо было перевести из статуса земель сельзозназначения в промзону.
Решение об изменении статуса участка земли принял совет сельского поселения Осиново. Издание отмечает, что большинство жителей села выступают против строительства МСЗ.
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