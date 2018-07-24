В Зеленодольском районе Татарстана определили участок для строительства МСЗ

Власти Осиново в Зеленодольском районе Татарстана заявили о переводе земель сельхозназначения в промзону для строительства мусоросжигательного завода (МСЗ), пишет Inkazan.ru.

Площадь участка составляет 11,3 гектара. Это участок, который птицефабрика «Ак Барс» ранее продала компании-инвестору за 101 тысячу руб. Для начала строительства территорию необходимо было перевести из статуса земель сельзозназначения в промзону.

Решение об изменении статуса участка земли принял совет сельского поселения Осиново. Издание отмечает, что большинство жителей села выступают против строительства МСЗ.