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Нижегородского водителя, сливавшего топливо в свои канистры, уволили
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Нижегородского водителя, сливавшего топливо в свои канистры, уволили 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Случаи воровства топлива водителями МП «Нижегородпассажиравтотранс» случаются достаточно редко, — ответили нам сотрудники «Нижегородпассажиравтотранса». — Контролируется данный факт службами технического контроля и безопасности предприятия. Водитель, изображенный на фото и видео, уволен.
Также в ответе от предприятия сказано, что сейчас прорабатывается вопрос установки на машины с дизельными двигателями электронной системы контроля расхода топлива для сокращения случаев воровства в дальнейшем.
Елена Кузина, которая засняла инцидент с водителем на видео, не хотела, чтобы водитель потерял своё рабочее место.
— Если водителя действительно уволили, то мне жаль, потому что существуют другие меры административного взыскания, которые в данном случае и стоило бы применить, — сказала она. — Увольнение человека не исправит ситуацию. Руководству нужно наладить формальный контроль и начать с себя. Водитель просто воспользовался этой ситуацией.
Ранее мы писали, что в автобусах Нижнего Новгорода продают билеты, написанные от руки.
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