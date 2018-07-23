Во дворе на «Родниках» пасутся три верблюда

Днём 23 июля жители жилмассива «Родники» в Калининском районе Новосибирска заметили во дворе дома троих верблюдов — животных привез цирк.

О том, что во дворе дома № 15/2 на улице Тюленина пасутся верблюды, в редакцию НГС сообщила читательница во второй половине дня.

«Около школы разбивает свой лагерь цирк. Сейчас идёт процесс сборки лагеря. Это территория школы (№ 207 — А. С.)», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Анна.

По наблюдениям корреспондент НГС, сейчас циркачи устанавливают ограждения и выгуливают нескольких верблюдов.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии чтобы узнать, относится ли площадка для цирка к школе и есть ли у цирка разрешение на работу в этом месте.