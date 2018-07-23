ФССП взыскала в январе-мае алименты в пользу детей на сумму 5 млрд руб.

Судебные приставы взыскали алименты в пользу детей на сумму 5 млрд руб. за пять месяцев 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«За пять месяцев 2018 г. в федеральной службе служебных приставов на исполнении находилось свыше 1 млн исполнительных документов о взыскании алиментов, что почти на 27,2 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2017 г. За отчетный период на исполнение поступило 288,8 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. Благодаря интенсивной работе судебных приставов по взысканию алиментов в пользу детей было перечислено 5 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Кроме того, за пять месяцев 2018 г. судебными приставами возбуждено 49,6 тыс. дел об административных нарушениях в отношении должников, которые уклоняются от уплаты алиментов.

«За отчетный период возбуждено 24,1 тыс. уголовных дел. Благодаря применению к должникам мер уголовно-правового воздействия в пользу детей удалось взыскать 120 млн руб.», — отметили в пресс-службе.