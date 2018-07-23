В Ливерпуле применят блокчейн для создания дружественной экологии

В гонке за улучшением экологических показателей власти Ливерпуля планируют создать лучшие условия для лидерства — в городе планируется повсеместный переход на зеленую энергию.

Вспомогательным звеном в работе станет технология блокчейн, при помощи которой будет создана сеть, отслеживающая показатели эффективности работы и прочие данные. Работы нацелены на много лет вперед. Промежуточные результаты будут определены в 2020 году — именно к этому моменту ожидается завершение первого этапа перехода на новый тип обеспечения жителей города экологически безопасной энергией. В дальнейшем планируется применение инновационных решений в сфере защиты природы.

Основной упор будет составлен на формирование партнерства с компаниями, занимающимися разработками в области зеленой энергии. Приоритет отдается технологиям переработки мусора. За счет сжигания вырабатывается тепло, из которого горожане могут получать энергию.

Примечательно, что свои стремления стать лидером в области защиты экологии власти Ливерпуля демонстрируют уже на протяжении многих лет. Ранее, в феврале 2018 года, было принято решение перевести осветительные приборы на использование энергосберегающих ламп LED. Известно, что одним из уже подписанных соглашений является контракт с Poseidon Foundation, занимающейся разработками в области охраны природы. Об этом стало известно благодаря твитту консула города.

Впрочем, проблемы экологии волнуют не только жителей Ливерпуля. Ранее мы писали о том, что майнеры планеты объединяются для проведения часа Земли, чтобы сэкономить электроэнергию.

текст: Евгения Лиходей, фото: KevinJump / Visual Hunt