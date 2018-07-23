Команда «Восход» сыграет в футбол с сербами 

27 июля в 11 часов в Северном Бутове состоится матч между командами храма святого князя Дмитрия Донского и футбольной команды предтеченского храма под названием «Караджордже».
Группа паломников из Сербии — прихожан храма Рождества Иоанна Предтечи в Белграде, по благословению Святейшего Иринея, Патриарха Сербского, совершает путешествие по России. В рамках путешествия сербы приедут в Северное Бутово с визитом. В составе группы — участники приходской футбольной команды предтеченского храма под названием «Караджордже». 27.07.18 в 8 утра состоится Литургия, затем для сербских друзей пройдет экскурсия по Подворью храма, а в 11 часов бутовчан приглашают на футбольный матч «Кубок Единства» между командами «Восход» (храм св. кн. Димитрия Донского, Москва) и «Караджордже» (храм Победителю будет вручён призовой кубок.