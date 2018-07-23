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Украина отомстит России за задержание своих судов
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Украина отомстит России за задержание своих судов 

News.ru 1 час назад
Киевские власти хотят принять ограничительные меры в отношении российских портов. Такие действия Украины могут последовать в ответ на задержание своих кораблей в Азовском море.
В настоящее время Киев уже приступил к переговорам по этому вопросу с Евросоюзом и США, рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, ответные действия должны быть предприняты в отношении российских портов, которые находятся в бассейне Чёрного моря. В число мер входят ограничение торговых операций и судозаходов, сообщает «Апостроф».
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