Украина отомстит России за задержание своих судов 

Киевские власти хотят принять ограничительные меры в отношении российских портов. Такие действия Украины могут последовать в ответ на задержание своих кораблей в Азовском море.
В настоящее время Киев уже приступил к переговорам по этому вопросу с Евросоюзом и США, рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, ответные действия должны быть предприняты в отношении российских портов, которые находятся в бассейне Чёрного моря. В число мер входят ограничение торговых операций и судозаходов, сообщает «Апостроф».