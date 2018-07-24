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Органы местного самоуправления защитят права потребителей
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Органы местного самоуправления защитят права потребителей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Соответствующие поправки в Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» одобрил Совет Федерации на заседании 24 июля.
«Реализация федерального закона будет способствовать повышению мотивации органов местного самоуправления к осуществлению функции защиты прав потребителей, а также их обеспечению на местном уровне», — сообщил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Владимирович Мельниченко.
Документ разработан по поручению президента Владимира Путина. Он устраняет правовую неопределённость в части соотношения положений статьи 44 Закона «О защите прав потребителей» с нормами Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Право на осуществление мероприятий по защите прав потребителей получат органы местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района.
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