Органы местного самоуправления защитят права потребителей 

Соответствующие поправки в Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» одобрил Совет Федерации на заседании 24 июля.
«Реализация федерального закона будет способствовать повышению мотивации органов местного самоуправления к осуществлению функции защиты прав потребителей, а также их обеспечению на местном уровне», — сообщил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Владимирович Мельниченко.
Документ разработан по поручению президента Владимира Путина. Он устраняет правовую неопределённость в части соотношения положений статьи 44 Закона «О защите прав потребителей» с нормами Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Право на осуществление мероприятий по защите прав потребителей получат органы местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района.