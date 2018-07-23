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Органы местного самоуправления смогут защищать права потребителей
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Органы местного самоуправления смогут защищать права потребителей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Органы местного самоуправления получат право вести работу по защите прав потребителей. Соответствующие поправки в Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» был одобрен Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 23 июля.
Законом о защите прав потребителей уже установлены права органов местного самоуправления в этой области. В частности, в нём прописаны права по рассмотрению жалоб потребителей, их консультированию и обращению в суды, рассказал председатель комитета Олег Мельниченко.
«Вместе с тем ввиду отсутствия в законе об общих принципах организации местного самоуправления положений, прямо закрепляющих эти права, вопрос о возможности их практической реализации на муниципальном уровне носит неопределённый характер. Поправки и устраняют эту неопределённость», — отметил сенатор.
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