За казино в букмекерской конторе могут посадить в тюрьму на 6 лет

Организаторы подпольных казино в букмекерских конторах заплатят штраф до 1,5 миллиона рублей. Также они могут получить уголовный срок до 6 лет. Соответствующий пакет законов одобрен на заседании Комитета Совфеда по экономической политике.

По словам члена комитета Владимира Кравченко, законы, разработанные Правительством, будут способствовать сокращению нелегального игорного бизнеса. Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и КоАП. Авторы инициатив отмечают, что с 2012 по 2015 год число осуждённых за организацию подпольных казино увеличилось более чем в два раза — с 54 до 110 граждан, причём большинство из них были приговорены к штрафу.

Однако поскольку нижний порог денежных взысканий не был установлен, этот вопрос оставался на усмотрение суда. Такие меры не пугают мошенников, и они продолжают нарушать закон, открывая нелегальные игровые клубы.

Законами устанавливается нижний порог штрафа за нелегальный игорный бизнес. Минимальный составит 300 тысяч рублей, а максимальный — полтора миллиона рублей. За организацию нелегального казино или открытие игрового зала под видом букмекерской конторы или тотализатора граждане могут сесть в тюрьму на 4 года, а если они действовали в составе организованной преступной группы — на 6 лет. Аналогичные наказания вводят для граждан, которые предоставляют помещения для организации незаконного игорного бизнеса.