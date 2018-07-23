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За казино в букмекерской конторе могут посадить в тюрьму на 6 лет
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За казино в букмекерской конторе могут посадить в тюрьму на 6 лет 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Организаторы подпольных казино в букмекерских конторах заплатят штраф до 1,5 миллиона рублей. Также они могут получить уголовный срок до 6 лет. Соответствующий пакет законов одобрен на заседании Комитета Совфеда по экономической политике.
По словам члена комитета Владимира Кравченко, законы, разработанные Правительством, будут способствовать сокращению нелегального игорного бизнеса. Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и КоАП. Авторы инициатив отмечают, что с 2012 по 2015 год число осуждённых за организацию подпольных казино увеличилось более чем в два раза — с 54 до 110 граждан, причём большинство из них были приговорены к штрафу.
Однако поскольку нижний порог денежных взысканий не был установлен, этот вопрос оставался на усмотрение суда. Такие меры не пугают мошенников, и они продолжают нарушать закон, открывая нелегальные игровые клубы.
Законами устанавливается нижний порог штрафа за нелегальный игорный бизнес. Минимальный составит 300 тысяч рублей, а максимальный — полтора миллиона рублей. За организацию нелегального казино или открытие игрового зала под видом букмекерской конторы или тотализатора граждане могут сесть в тюрьму на 4 года, а если они действовали в составе организованной преступной группы — на 6 лет. Аналогичные наказания вводят для граждан, которые предоставляют помещения для организации незаконного игорного бизнеса.
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