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Слуцкий рассказал о грядущей конференции по контролю над вооружениями
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Слуцкий рассказал о грядущей конференции по контролю над вооружениями 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
24 июля в Госдуме пройдёт российско-американская конференция по контролю над вооружениями. Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что проведение такой конференции в стенах Госдумы станет знаковым событием.
«Мы продолжаем работу над восстановлением российско-американских отношений и намерены задействовать здесь как парламентскую, так и научную дипломатию. Тема разоружения — это важнейшее досье во взаимодействии Москвы и Вашингтона», — сказал Слуцкий.
Депутат выразил надежду, что подобные форумы станут регулярными.
Мероприятие организовано совместно с институтом США и Канады Российской академии наук. С российской стороны в конференции примут участие депутаты Госдумы, учёные, эксперты, в том числе академик РАН Сергей Рогов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Кокошин. С американской стороны ожидается приезд около 20 специалистов в разоруженческой сфере, в частности, экс-помощника президента США Джорджа Буша-мл. по России и Евразии Томаса Грема.
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