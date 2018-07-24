Набор продолжается на занятия по ОФП в Лианозовском парке

В Лианозовском парке продолжается набор по направлению «общая физическая подготовка» в рамках пилотного проекта «Московское долголетие». Записаться в одну из открытых групп приглашают пенсионеров района. Об этом сообщила заведующая отделением дневного пребывания филиала «Лианозово» ТЦСО «Бибирево» Олеся Кульгина.

— В парке открыты следующие группы: вторник и четверг с 10.00 до 11.00, понедельник и пятница с 9.00 до 10.00, а также вторник и четверг с 9.00 до 10.00, — уточнила Олеся Кульгина.

Напомним, для участников «Московского долголетия» на направление «общая физическая подготовка» в Лианозовском парке действует бонусная программа. Каждый новый участник получает стильную кружку и единую карточку, где фиксируется количество занятий, за которые можно получить билет в музей или театр, выпить кофе или поужинать вдвоем в кафе.

Для участия в проекте «Московское долголетие» необходимо заполнить анкету в центре соцобслуживания «Лианозово» по адресу ул. Новгородская, д. 32. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. (ис)