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В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
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В Саратове встали трамваи четырех маршрутов 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В Саратове сегодня днем, 23 июля, опять встали трамваи.
Как сообщили активисты в социальной сети «ВКонтакте», в 10.40 было прервано движение трамвайного маршрута №10 у остановки «Октябрьский поселок».
Также около 11 часов было прервано движение у стадиона «Волга».
—Прервано на ул. Свирская. Трамваи №8 следуют от площади Орджоникидзе только до 1-го Просяного проезда, — уточнили в профильном паблике.
В 11.15 встали трамваи №9 на ул. Политехническая. В полдень проблемы на рельсах удоал ось решить. Утром возник затор и на маршруте №11 на улице Перспективной.
Вагоны от Мирного переулка двигались только до улицы Осипова.
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