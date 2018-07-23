В Саратове встали трамваи четырех маршрутов

Саратове сегодня днем, 23 июля, опять встали трамваи.

Как сообщили активисты в социальной сети «ВКонтакте», в 10.40 было прервано движение трамвайного маршрута №10 у остановки «Октябрьский поселок».

Также около 11 часов было прервано движение у стадиона «Волга».

—Прервано на ул. Свирская. Трамваи №8 следуют от площади Орджоникидзе только до 1-го Просяного проезда, — уточнили в профильном паблике.

В 11.15 встали трамваи №9 на ул. Политехническая. В полдень проблемы на рельсах удоал ось решить. Утром возник затор и на маршруте №11 на улице Перспективной.

Вагоны от Мирного переулка двигались только до улицы Осипова.