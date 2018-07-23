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Жители Северного Бутова приняли участие в фестивале «Спасская башня»
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Жители Северного Бутова приняли участие в фестивале «Спасская башня» 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Участники программы по танцам «Московское долголетие» на базе Центра культуры и досуга «Эврика-Бутово» отлично выступили на фестивале. Об этом рассказывается на сайте учреждения.
Фестиваль проходил в Воронцовском парке и собрал тысячи активных пенсионеров. С огромным удовольствием танцевальные пары кружили в вальсе, танцевали фокстрот и другие быстрые и медленные танцы танцы. Жители Северного Бутова показали, как хорошо они научились танцевать за время существования программы «Московское долголетие».
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