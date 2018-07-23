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Поклонники с трудом узнают располневшую Надежду Бабкину
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Поклонники с трудом узнают располневшую Надежду Бабкину 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В марте этого года Надежде Бабкиной исполнилось 68 лет. Певица по-прежнему ведет активный образ жизни и занимается творчеством. Напомним, что ее сын Даниил подарил артистке внука Георгия, а также внучек Веру и Марфу.
Сама певица старается как можно больше времени проводить с семьей. Еще в мае артистка летала на отдых с сыном Даниилом и его наследниками. Судя по всему, мать и сын очень близки и любят проводить время вместе, так как недавно Надежда вновь выложила в микроблог снимки с сыном в отпуске.
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Надежда Бабкина показала фото внуковЗнаменитая бабушка успевает гулять с Георгием, Верой и Марфой. Отметим, что в последнее время поклонники разочаровываются во внешним видео Надежды. Артистка сильно располнела, из-за чего на некоторых снимках пользователи с трудом могут узнать любимую певицу. Вот и теперь Бабкина выложила в Сеть фотографии с отдыха, на которых подписчики не сразу распознали знаменитую артистку.
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Впрочем, преданные поклонники певицы любят свою любимую артистку в любом виде, поэтому под снимками гораздо больше положительных комментариев, чем негативных.
«Очень рада за вас!», «Какая вы позитивные», «Вы выглядите младше своего сына!», «Надежда, вы прекрасная и настоящая», «Надежда — вы прелесть! Столько жизни, энергии, радости, позитива! Вы как солнышко, светитесь!»
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