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Представлен новый вариант атаки Spectre для удаленного извлечения данных по сети
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Представлен новый вариант атаки Spectre для удаленного извлечения данных по сети 

SecurityLab.ru 58 минут назад
Фото: 3Dnews.ru
Специалисты в области безопасности разработали метод эксплуатации уязвимостей класса Spectre, присутствующих во всех современных процессорах, через подключение по сети. Все ранее описанные атаки Spectre предполагали локальное выполнение произвольного кода для извлечения из памяти или приложений важной информации, такой как пароли, ключи шифрования и прочие конфиденциальные данные. Однако команда исследователей из Грацкого технического университета (Австрия) разработала новый вариант атаки Spectre, позволяющий удаленно извлечь данные по сети без необходимости выполнения произвольного кода.
Метод, получивший название NetSpectre, был успешно протестирован в рамках локальной сети и на виртуальных машинах в Google Cloud. Хотя в теории атаки NetSpectre могут представлять существенную угрозу, в действительности извлечение данных происходит довольно медленно. В частности, в ходе кеш-атак по сторонним каналам скорость составляла всего 15 бит/ч, а при использовании нового скрытого канала, основанного на времени исполнения инструкций AVX2, — 60 бит/ч. В экспериментах в Google Cloud ученым удалось извлечь данные с виртуальной машины со скоростью 3 бита/ч.
Новая техника может использоваться не только для удаленного извлечения данных, но и для обхода технологии ASLR (Address Space Layout Randomization, случайное распределение адресного пространства), отметили исследователи.
По их словам, для предотвращения атак NetSpectre достаточно уже существующих мер защиты, рекомендуемых для оригинальной уязвимости Spectre. К тому же, поскольку NetSpectre — сетевая атака, средствам защиты от DDoS-атак не составит труда ее обнаружить.
Днями ранее исследователи из Калифорнийского университета опубликовали подробности о новом методе SpectreRSB, эксплуатирующем компонент Return Stack Buffer, вовлеченный в процедуру спекулятивного выполнения. Одна из его основных особенностей заключается в возможности обхода патчей против атак класса Spectre. Хотя на сегодняшний день нет информации о реальных атаках с использованием уязвимостей Spectre/Meltdown, эксперты в области безопасности усиленно работают над методами защиты от атак.
Google Cloud — платформа, позволяющая клиентам создавать, тестировать и развертывать собственные приложения в виртуальных машинах на инфраструктуре Google.
Address space layout randomization (ASLR) — применяемая в операционных системах технология, при использовании которой случайным образом изменяется расположение в адресном пространстве процесса важных структур, а именно: образа исполняемого файла, подгружаемых библиотек, кучи и стека.
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