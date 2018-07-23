Ещё
Центр молодежного парламентаризма приглашает на пешеходный квест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр молодежного парламентаризма приглашает на пешеходный квест 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Молодежный парламент Москвы приглашает всех желающих в пешеходный квест. 28 июля, в субботу, москвичи и гости столицы совершат прогулку по местам архитектурных достопримечательностей города.
Участники должны будут выполнить семь заданий и решить ребусы. Каждый новый день принесет новую загадку, расшифровав которую игрок узнает направление своего дальнейшего движения.
По задумке, пешеходный квест будет проходить ежедневно в течение недели. Участников, успешно выполнивших все задания, ждут призы от организаторов.
Посоревноваться в смекалке может любой желающий. Организаторы сформируют команды ее перед началом квеста. Заранее нужно только пройти регистрацию по ссылке: https://tcmpdk.timepad.ru/event/768162/.
Участники квеста встречаются 28 июля в 13:00 на Триумфальной площади у памятника Владимиру Маяковскому (метро Маяковская).
Каховка: последние новости
Работники зюзинской прокуратуры и центра «Ратмир» обсудили спорт и безопасность Волонтеры собрали в Москве и области более тысячи мешков мусора за время ЧМ-2018 Расширился перечень услуг в центрах "Мои документы"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор509
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли118
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России128
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение