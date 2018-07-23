Центр молодежного парламентаризма приглашает на пешеходный квест

Молодежный парламент Москвы приглашает всех желающих в пешеходный квест. 28 июля, в субботу, москвичи и гости столицы совершат прогулку по местам архитектурных достопримечательностей города.

Участники должны будут выполнить семь заданий и решить ребусы. Каждый новый день принесет новую загадку, расшифровав которую игрок узнает направление своего дальнейшего движения.

По задумке, пешеходный квест будет проходить ежедневно в течение недели. Участников, успешно выполнивших все задания, ждут призы от организаторов.

Посоревноваться в смекалке может любой желающий. Организаторы сформируют команды ее перед началом квеста. Заранее нужно только пройти регистрацию по ссылке: https://tcmpdk.timepad.ru/event/768162/.

Участники квеста встречаются 28 июля в 13:00 на Триумфальной площади у памятника Владимиру Маяковскому (метро Маяковская).