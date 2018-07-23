Участники арт-фестиваля «Со-Творение» изобразят на своих картинах старинный поселок Староуткинск и реку Чусовую 

Уральские пейзажи, на которых изображен старинный поселок Староуткинск и река Чусовая, создают 30 художников, участвующих в VII Международном арт-фестивале «Со-Творение» имени Леонарда Туржанского. Авторы приехали из городов России, Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Дагестана, Чувашии.
По словам организаторов, арт-фестиваль «Со-Творение» имеет уникальный формат и выделяется среди культурно-туристических событий Свердловской области. В программу включен пленэр художников; творческие встречи, вечера и выставки. А также ярмарка мастеров прикладного искусства, отчетная выставка конкурсных работ пленэра и награждение победителей «Со-Творение». Кроме того, была организована экскурсия по пешеходным тропам природного парка «Река Чусовая», а также сплав по ней.
Арт-фестиваль завершится 28 июля, его итоги будут подведены на Дне поселка Староуткинск. Победители конкурса картин будут награждены премией «Со-Творение» — бронзовой статуэткой, разработанной известным уральским скульптором Геворгом Геворкяном. Посетителей ждет праздничная шоу-программа, угощение блюдами национальной кухни, экскурсии в Музей истории Староуткинска. Кроме того, в День поселка состоится чествование почетных граждан и юбиляров «золотых» свадеб.
Напомним, Староуткинск расположен на живописных берегах реки Чусовой и Староуткинского пруда. Основной природной достопримечательностью являются скалы, которые здесь называют «камни», наиболее примечательные имеют свои имена, например, Лебяжий или Богатырь.
Автор статуэтки, являющейся премией арт-фестиваля, Геворг Геворкян — скульптор, заслуженный художник РФ, член Свердловского регионального отделения Союза художников России.
Напомним, ранее фестиваль «Со-Творение» носил имя «Арт-Чусовая». В 2017 году его участниками стали художники из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Великого Новгорода, Сыктывкара, Екатеринбурга и многих других городов России.