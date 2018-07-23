Мужчина c «полинезийской черепахой» пропал в центре Нижнего Новгорода

Об этом сообщает ПСО Волонтер.

Нижегородец пропал в ночь с 21 на 22 июля. Известно, что Денис возвращался домой с улицы Рождественской на улицу Кудьминскую, но до дома не дошел.

Приметы:

рост 178 см, телосложение среднее,

волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет: синяя футболка с принтом, серая жилетка с капюшоном, синие джинсы и синие кроссовки.

Особые приметы: на лбу круглая родинка, татуировки — на левом предплечье кельтская секира, на правом — полинезийская черепаха, усы, борода.

При себе имел сумку темно-коричневого цвета на длинном ремешке.

Волонтеры просят сообщать всю имеющуюся информацию о пропавшем по телефону (831) 291-51-51 или обращаться в полицию по телефону 102.