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Мужчина c «полинезийской черепахой» пропал в центре Нижнего Новгорода
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Мужчина c «полинезийской черепахой» пропал в центре Нижнего Новгорода 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Об этом сообщает ПСО Волонтер.
Нижегородец пропал в ночь с 21 на 22 июля. Известно, что Денис возвращался домой с улицы Рождественской на улицу Кудьминскую, но до дома не дошел.
Приметы:
рост 178 см, телосложение среднее,
волосы короткие темные, глаза карие.
Был одет: синяя футболка с принтом, серая жилетка с капюшоном, синие джинсы и синие кроссовки.
Особые приметы: на лбу круглая родинка, татуировки — на левом предплечье кельтская секира, на правом — полинезийская черепаха, усы, борода.
При себе имел сумку темно-коричневого цвета на длинном ремешке.
Волонтеры просят сообщать всю имеющуюся информацию о пропавшем по телефону (831) 291-51-51 или обращаться в полицию по телефону 102.
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