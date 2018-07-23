В России к 2021 году откроют диспетчерские, соединяющие скорую и санавиацию

"Кроме того, мы к 2021 году создадим во всех регионах страны центральные диспетчерские (на самом деле половина регионов уже их имеют), которые фактически соединят скорую наземную помощь и скорую санавиацию", — сказала Скворцова, слова которой опубликованы на сайте Кремля.

Она отметила, что очень важно уйти от территориально-административного принципа и оказывать помощь той бригадой, которая находится наиболее близко к человеку, которому она требуется.