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В России к 2021 году откроют диспетчерские, соединяющие скорую и санавиацию
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В России к 2021 году откроют диспетчерские, соединяющие скорую и санавиацию 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Центральные диспетчерские, которые соединят скорую наземную помощь и скорую санавиацию, будут созданы во всех регионах России к 2021 году, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на встрече с президентом.
"Кроме того, мы к 2021 году создадим во всех регионах страны центральные диспетчерские (на самом деле половина регионов уже их имеют), которые фактически соединят скорую наземную помощь и скорую санавиацию", — сказала Скворцова, слова которой опубликованы на сайте Кремля.
Она отметила, что очень важно уйти от территориально-административного принципа и оказывать помощь той бригадой, которая находится наиболее близко к человеку, которому она требуется.
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