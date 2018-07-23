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Ролан Гусев: Игнашевича и Березуцких сложно заменить
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Ролан Гусев: Игнашевича и Березуцких сложно заменить 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Без Игнашевича и братьев Березуцких. ЦСКА начинает новую жизнь
«ЦСКА — команда, из которой совсем не хочется уходить. Там такая атмосфера, такие люди собраны! Я не думаю, что игроки с большим желанием покидают армейский клуб. Но в футболе неизбежен момент, когда уходить нужно. Игроки сами чувствуют его. Хотя я считаю, что Березуцкие поспешили. У них есть силы и возможности играть еще. Братьям болельщики не кричали с трибун: «Уходи!», журналисты ничего подобного не писали. Они ушли на пике. Для футболистов это дорого стоит.
Это люди с трофеями. Если бы они и тот же Серега Игнашевич не выиграли столько всего с ЦСКА, все более спокойно восприняли бы их уход из команды. Из ЦСКА уходило много игроков, но братья и Игнашевич писали историю. Когда такие футболисты завершают карьеру, то всю грусть и сожаление невозможно передать словами. С их именами связаны все большие победы красно-синих в 2000-х.
Как их заменить? На это нужно время. Наверное, дадут шанс молодым, но будет очень сложно заменить таких монстров, как Игнашевич и Березуцкие. Пришло время для нового поколения, но пока они будут сыгрываться, могут возникнуть проблемы, и к ним нужно быть готовыми. Ребята читали игру, отлично знали друг друга и имели прекрасную связь с Акинфеевым. Кто и как будет играть вместо братьев, сказать сложно. Это огромная ответственность. Молодые должны понимать, кого они пришли заменить», — приводит слова Гусева «Матч ТВ».
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