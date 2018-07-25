Бывший игрок сборной России тревожится за ЦСКА после ухода Березуцких 

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Евгений Алдонин поделился мнением о том, изменится ли игра армейцев после ухода из команды братьев Алексея и Василия Березуцких. Его слова передает Rusfootball.
По его мнению, матч за Суперкубок России против «Локомотива» будет значимым для красно-синих.
"Конечно, чувство тревоги присутствует. Но время идет, и перемены неизбежны. Поэтому для красно-синих этот матч очень важен в плане информации о подготовленности и возможностях футболистов", — сказал Алдонин.
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 27 июля на стадионе «Нижний Новгород».
Ранее сообщалось, что завершивший игровую карьеру Сергей Игнашевич получил должность в ЦСКА.