Ещё
Производственный травматизм на предприятиях Хакасии с начала года снизился на 6%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Производственный травматизм на предприятиях Хакасии с начала года снизился на 6% 

ТАСС 1 час назад
АБАКАН, 23 июля. /ТАСС/. Уровень производственного травматизма на предприятиях Хакасии с начала года снизился на 6%. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в региональном отделении Фонда социального страхования.
"За шесть месяцев уровень производственного травматизма в Хакасии снизился на 6% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года", — сказал собеседник агентства. По его словам, в результате несчастных случаев на производстве с начала текущего года пострадало 64 человека, из них 12 получили тяжелые травмы.
Между тем, несмотря на снижение показателя, объем средств, выделяемых на лечение и реабилитацию пострадавших, в первой половине 2018 года вырос. Если за шесть месяцев прошлого года на эти цели фонд потратил 23 млн рублей, то за полугодие 2018 года эта сумма составляет уже 27,7 млн рублей.
В региональном отделении фонда подчеркивают, что в результате комплексной реабилитации пострадавших, получивших тяжелые травмы в 2017 году, полностью восстановили здоровье 19 человек, из которых 18 человек снова смогли работать. «При этом 16 человек вернулись на прежнее место работы с привычными условиями труда», — подчеркнул собеседник агентства.
ТАСС: последние новости
Повышенная влажность в багажном тоннеле вызвала задержки при отправке багажа в Шереметьеве Суд объявил перерыв по делу выдвигавшегося в мэры Москвы Михаила Балакина до 23 июля ЦИК до конца недели решит, соответствует ли закону вопрос для пенсионного референдума КПРФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор519
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли118
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России130
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение