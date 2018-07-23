Производственный травматизм на предприятиях Хакасии с начала года снизился на 6%

АБАКАН , 23 июля. / ТАСС /. Уровень производственного травматизма на предприятиях Хакасии с начала года снизился на 6%. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в региональном отделении Фонда социального страхования.

"За шесть месяцев уровень производственного травматизма в Хакасии снизился на 6% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года", — сказал собеседник агентства. По его словам, в результате несчастных случаев на производстве с начала текущего года пострадало 64 человека, из них 12 получили тяжелые травмы.

Между тем, несмотря на снижение показателя, объем средств, выделяемых на лечение и реабилитацию пострадавших, в первой половине 2018 года вырос. Если за шесть месяцев прошлого года на эти цели фонд потратил 23 млн рублей, то за полугодие 2018 года эта сумма составляет уже 27,7 млн рублей.

В региональном отделении фонда подчеркивают, что в результате комплексной реабилитации пострадавших, получивших тяжелые травмы в 2017 году, полностью восстановили здоровье 19 человек, из которых 18 человек снова смогли работать. «При этом 16 человек вернулись на прежнее место работы с привычными условиями труда», — подчеркнул собеседник агентства.