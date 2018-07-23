В Марьиной Роще расскажут, как реализовать свои бизнес-идеи

Семинар «Стартап: открываем свой бизнес» состоится в Марьиной Роще 27 июля. Всех желающих ждут в помещении культурного центра «Марьина Роща» на Октябрьской.

— Специалисты ГБУ «Малый бизнес» расскажут, как найти новую или реализовать собственную уникальную идею для бизнеса, доступным языком объяснят разницу между ООО и ИП и дадут рекомендации, какая система налогообложения подойдет именно вашей идее, — сообщили в центре.

Начало в 15.00. Регистрация доступна по ссылке.

Напомним, культурный центр «Марьина Роща» находится по адресу Октябрьская ул., д. 58. (ис)