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В Марьиной Роще расскажут, как реализовать свои бизнес-идеи
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В Марьиной Роще расскажут, как реализовать свои бизнес-идеи 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Семинар «Стартап: открываем свой бизнес» состоится в Марьиной Роще 27 июля. Всех желающих ждут в помещении культурного центра «Марьина Роща» на Октябрьской.
— Специалисты ГБУ «Малый бизнес» расскажут, как найти новую или реализовать собственную уникальную идею для бизнеса, доступным языком объяснят разницу между ООО и ИП и дадут рекомендации, какая система налогообложения подойдет именно вашей идее, — сообщили в центре.
Начало в 15.00. Регистрация доступна по ссылке.
Напомним, культурный центр «Марьина Роща» находится по адресу Октябрьская ул., д. 58. (ис)
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