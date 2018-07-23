Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к Каспийскому саммиту 

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым дальнейшее развитие Евразийского экономического союза и ход подготовки к пятому Каспийскому саммиту, который пройдет в августе в Актау, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президенты обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту" — говорится в сообщении.
Ранее News.ru писал о том, что Путин поздравил Назарбаева с днём рождения, который казахстанский лидер празднует 6 июля, а также с 20-летием столицы Казахстана — города Астана.