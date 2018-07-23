Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к Каспийскому саммиту

"Президенты обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту" — говорится в сообщении.